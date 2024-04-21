تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة ، و685 شاحنة و 150 سيارة.



وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان صادر اليوم / الأحد/ - أن حركة الواردات شملت 10 آلاف طن بضائع ، و378 شاحنة و 135 سيارة .. فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع ، و307 شاحنات و 15 سيارة.



وأَضاف البيان أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (بوسيدون اكسبريس وأمل) ، وغادرته السفينتان (بوسيدون اكسبريس والحرية2) ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2150 طنا و300 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهي (بريدج وآيلة واور).



كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم استقبال السفينة IRIS OF SEA وعلى متنها 6000 طن ردة .. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1370 راكبا بموانئها.

