عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

 أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة ، و685 شاحنة و 150 سيارة.


وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان صادر اليوم / الأحد/ - أن حركة الواردات شملت 10 آلاف طن بضائع ، و378 شاحنة و 135 سيارة .. فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع ، و307 شاحنات و 15 سيارة.


وأَضاف البيان أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (بوسيدون اكسبريس وأمل) ، وغادرته السفينتان (بوسيدون اكسبريس والحرية2) ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2150 طنا و300 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهي (بريدج وآيلة واور).


كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم استقبال السفينة IRIS OF SEA وعلى متنها 6000 طن ردة .. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1370 راكبا بموانئها.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

إيقاف تصدير الغاز المسال 6 أشهر وضخ الكميات لمحطات الكهرباء

رصدنا غضب المواطنين.. الحمصاني: الحكومة تسعى لوقف تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية

الرغيف بـ50 قرشا| قائمة الأسعار الجديدة للفينو والخبز الحر بعد التراجع

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تحتفل بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء| فيديو

اليوم.. انتهاء التحويلات المرورية بالقاهرة الجديدة

حذاء سعاد حسني في مزاد خيري بأمريكا.. تفاصيل

تصل للحبس 10 سنوات.. كاتب صحفي يكشف عقوبات تزوير الشهادات الجامعية

بعد تعرضه لهجوم.. بن غفير: سأواصل قول الحقيقة حتى لو ضد بايدن

50 قرشا للخبز البلدي الحر والفينو بجنيه.. تعرف على عقوبة التلاعب في أسعارهما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء انخفاض أسعار الخبز السياحي والفينو من اليوم.. وهذه عقوبة المخالفين

فستان جريء.. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا

بالسعر الرسمي.. هبوط أسعار شيفروليه الدبابة والجامبو

باريس هيلتون تكشف عن ابنتها لندن لأول مرة.. شاهد

فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ