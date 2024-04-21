الكلاسيكو الإسباني أبرزها.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بالدوريات والبطولات المختلفة حول العالم أبرزها لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.
**مباريات اليوم - الأحد 21 أبريل 2024:**
**كأس الاتحاد الإنجليزي:**
- كوفنتري سيتي X مانشستر يونايتد - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
**كأس الكونفيدرالية الأفريقية:**
- الزمالك X دريمز - الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
- اتحاد الجزائر X نهضة بركان - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
**الدوري الإنجليزي:**
- إيفرتون X نوتينجهام فورست - الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1
- فولهام X ليفربول - الساعة 5:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
**الدوري الإسباني:**
- ريال مدريد X برشلونة - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
**الدوري الإيطالي:**
- ساسولو X ليتشي - الساعة 12:30 ظهرًا على قناة AD SPORTS Premium 1
- تورينو X فروسينوني - الساعة 3 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1
**الدوري الفرنسي:**
- ليل X ستراسبورج - الساعة 3 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 3
- باريس سان جيرمان X ليون - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 4