الكلاسيكو الإسباني أبرزها.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بالدوريات والبطولات المختلفة حول العالم أبرزها لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

**مباريات اليوم - الأحد 21 أبريل 2024:**

**كأس الاتحاد الإنجليزي:**

- كوفنتري سيتي X مانشستر يونايتد - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

**كأس الكونفيدرالية الأفريقية:**

- الزمالك X دريمز - الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

- اتحاد الجزائر X نهضة بركان - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

**الدوري الإنجليزي:**

- إيفرتون X نوتينجهام فورست - الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1

- فولهام X ليفربول - الساعة 5:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

**الدوري الإسباني:**

- ريال مدريد X برشلونة - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

**الدوري الإيطالي:**

- ساسولو X ليتشي - الساعة 12:30 ظهرًا على قناة AD SPORTS Premium 1

- تورينو X فروسينوني - الساعة 3 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1

**الدوري الفرنسي:**

- ليل X ستراسبورج - الساعة 3 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

- باريس سان جيرمان X ليون - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 4