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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الذهب يودع 2800 جنيه.. تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة وعيار 21 مفاجأة

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قفزة شهدها أمس متأثرا بسعر الأوقية عالميا والذي بلغ مستويات قياسية في بورصة نيويورك.

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وتراجعت الأسعار الساعات الماضية مع تراجع الأوقية، ليسجل سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء والأكثر شيوعا في سوق الصاغة ، نحو 3250 جنيها للبيع ، فيما تراجع سعر الجرام من عيار 18 ليسجل نحو 2794 جنيه للشراء أي أقل من 800 جنيه.

أسعار الذهب عيار 18، تراجعت ليصل اليوم عند 2785 جنيها للبيع، ويظل متراجعا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بمحلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

ويعتبر الجرام من عيار 21 في مصر متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار.

وهبط الجنيه الذهب والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من نحو 26080 جنيها بعد 26400 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

اما الدولار استقر سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-4-2024 داخل الجهاز المصرفي دون أي تغيير داخل السوق المصرية.

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.28 جنيه للشراء و 48.38 جنيه للبيع .

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، ميد بنك، البركة"

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه لحوالي 48.29 جنيه للشراء و 48.39 جنيه للبيع في بنكي المصري الخليجي و الاسكندرية و الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري، قناة السويس، قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي".

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