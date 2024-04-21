عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التقاء.. مشروع تخرج بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يهدف لتحقيق خطى إيجابية بالعلاقات الزوجية

صدى البلد

أطلق مجموعة طلاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كلية الإعلام، قسم العلاقات العامة والإعلان، مشروع تخرج “التقاء”، والذي يهدف إلى تأكيد أن التوافق أساس التفاهم فى العلاقات، وأساس يُبنَى عليه العلاقات الزوجية فيما بعد، فلابد من الاختيار الصحيح للشريك المناسب.
 

تعتبر حملة ” التقاء“ مبادرة مجتمعية تهدف إلى تشجيع الشباب والشابات على التفاهم والتوافق مع شريك حياتهم قبل الزواج لتجنب الوقوع في أخطاء فيما بعد.

وتتنوع أنشطة الحملة بين لقاءات مع استشاريي علاقات متخصصين ورجال دين وفعاليات تواصلية والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول للشباب، وذلك يساهم بشكل كبير في تعزيز الوعي حول أهمية التوافق في بناء عالقات صحية مستقرة ومثمرة. 

في حملة ”التقاء“ تم الحصول على الدعم من وزارة التضامن الاجتماعى تحت رعاية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تمثل الحملة قضية مجتمعية تحتاج إلى توعية ونشر.

وتم عمل تعاون مشترك مع الدكتورة مها مرسي، استشارى و خبيرة العلاقات، والتى تقدم النصائح والإرشادات للشباب والشابات حول كيفية تقدير العلاقات والتعامل معها بشكل بنّاء وإيجابي. 

وطبقًا للإحصائيات، بلغ عدد حالات الطلاق فى عام 2022 مقابل عام 2021 نسبة زيادة 9.5%، وارتفعت عقود الزواج في مصر فى عام 2022 مقابل عام 2021 بنسبة زيادة 6.5.%، ويمثل عام 2022، 6.58% وعام 2021 بنسبة زيادة قدرها 8.4.%، وكانت أعلى نسبة زواج للفئة العمرية من 25
إلى أقل من 30 سنة 3.40%، بينما كانت أقل نسبة زواج للفئة العمرية 70 سنة فأكثر  5.0.%، وكانت أعلى نسبة زواج للزوجات في الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 25 سنة، 6.37%، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر 1.0%.

تأتي حملة ”التقاء“ كخطوة إيجابية نحو تغيير النظرة الاجتماعية تجاه التخطيط للزواج من خلال توجيه الشباب والشابات نحو اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على الفهم المتبادل، لبناء علاقات صحية. 

قام على هذه الحملة كل من: سلمى سعيد، وندى السيد، وسلمى ساهر، وروان أشرف، وساندي شيرين، ومي محمد، وميار توفيق، وشدوى عمرو، ورنا السيد، ويوسف رمضان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

إيقاف تصدير الغاز المسال 6 أشهر وضخ الكميات لمحطات الكهرباء

رصدنا غضب المواطنين.. الحمصاني: الحكومة تسعى لوقف تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية

ترشيحاتنا

انخفاض بنسبة 36%.. التموين تزف بشرى سارة بشأن أسعار الزيوت| القائمة الكاملة

الزراعة والأمن الغذائي ومواجهة التحديات.. أبرز موضوعات مؤتمر مركز البحوث الزراعية

تصرف غريب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي.. غضب جماهير تشيلسي من هذا اللاعب

شركة عجلان وإخوانه السعودية تسعى لاستثمار 1.5 مليار دولار برأس جميلة

روسيا تسيطر على بلدة بوجدانوفكا في دونيتسك

فيفي عبده تعتذر للجمهور الكويتي.. ما القصة ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها | شاهد

ياسمين عز ونيللي كريم بنفس الجامبسوت تشعلان السوشيال ميديا.. شاهد

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها..هواوي تكشف عن ساعة Watch Fit 3

لن تصدق.. تناول هذا النوع من المكسرات ينقص وزنك سريعا

فيديو

تنبيه من الأرصاد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

سمية الخشاب لـ«صدى البلد»: اتظلمت واتحاربت كثيرًا في حياتي.. وأنا بـ100 راجل|فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ