التقاء.. مشروع تخرج بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يهدف لتحقيق خطى إيجابية بالعلاقات الزوجية

أطلق مجموعة طلاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كلية الإعلام، قسم العلاقات العامة والإعلان، مشروع تخرج “التقاء”، والذي يهدف إلى تأكيد أن التوافق أساس التفاهم فى العلاقات، وأساس يُبنَى عليه العلاقات الزوجية فيما بعد، فلابد من الاختيار الصحيح للشريك المناسب.



تعتبر حملة ” التقاء“ مبادرة مجتمعية تهدف إلى تشجيع الشباب والشابات على التفاهم والتوافق مع شريك حياتهم قبل الزواج لتجنب الوقوع في أخطاء فيما بعد.

وتتنوع أنشطة الحملة بين لقاءات مع استشاريي علاقات متخصصين ورجال دين وفعاليات تواصلية والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول للشباب، وذلك يساهم بشكل كبير في تعزيز الوعي حول أهمية التوافق في بناء عالقات صحية مستقرة ومثمرة.

في حملة ”التقاء“ تم الحصول على الدعم من وزارة التضامن الاجتماعى تحت رعاية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تمثل الحملة قضية مجتمعية تحتاج إلى توعية ونشر.

وتم عمل تعاون مشترك مع الدكتورة مها مرسي، استشارى و خبيرة العلاقات، والتى تقدم النصائح والإرشادات للشباب والشابات حول كيفية تقدير العلاقات والتعامل معها بشكل بنّاء وإيجابي.

وطبقًا للإحصائيات، بلغ عدد حالات الطلاق فى عام 2022 مقابل عام 2021 نسبة زيادة 9.5%، وارتفعت عقود الزواج في مصر فى عام 2022 مقابل عام 2021 بنسبة زيادة 6.5.%، ويمثل عام 2022، 6.58% وعام 2021 بنسبة زيادة قدرها 8.4.%، وكانت أعلى نسبة زواج للفئة العمرية من 25

إلى أقل من 30 سنة 3.40%، بينما كانت أقل نسبة زواج للفئة العمرية 70 سنة فأكثر 5.0.%، وكانت أعلى نسبة زواج للزوجات في الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 25 سنة، 6.37%، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر 1.0%.

تأتي حملة ”التقاء“ كخطوة إيجابية نحو تغيير النظرة الاجتماعية تجاه التخطيط للزواج من خلال توجيه الشباب والشابات نحو اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على الفهم المتبادل، لبناء علاقات صحية.

قام على هذه الحملة كل من: سلمى سعيد، وندى السيد، وسلمى ساهر، وروان أشرف، وساندي شيرين، ومي محمد، وميار توفيق، وشدوى عمرو، ورنا السيد، ويوسف رمضان.