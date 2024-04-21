رئيس جامعة الأزهر: اللغات هي رسول الفكر واختلاف الألسنة من المعجزات الإلهية

قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن كلية اللغات والترجمة نشأت في أحضان كلية اللغة العربية كقسم داخل الكلية ثم تحولت إلى كلية داخلها أقسام وشعب للغات المختلفة.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر خلال المؤتمر الدولي لكلية اللغات والترجمة بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر هي كلية رائدة، مناشدا القائمين على هذه الكلية بضرورة مواصلة ترجمة الكتب والمؤلفات.

وأشار إلى أنه تم التوجيه باختيار الكتب المهمة المفيدة والبحوث المتميزة لترجمتها إلى اللغات المختلفة لرفع التصنيف العالمي للجامعة في التصنيفات العالمية لان هذه التصنيفات لا تعتمد إلا على البحوث المنشورة باللغة الأجنبية.

وأكد أن الترجمة هي رسول الفكر والثقافة المختلفة بين الألسنة، فاختلاف الالسنة من المعجزات والايات التي خلقها الله عزوجل، وما تقدم الغرب إلا بترجمة علوم العرب إلى لغة الغرب.