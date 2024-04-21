الزراعة تناقش إزالة المعوقات أمام الاستثمار بالقطاع

عقد أمس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية المتعلقة بملفات دراسات التربة والحصر التصنيفي وتقنين الأراضي والتحول الرقمي، وذلك بحضور د محمد الشحات المدير التنفيذى للهيئة وبعض قيادات الهيئة ، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.

ناقش الاجتماع الانتهاء من الاجراءات القانونية لتوفيق أوضاع المواطنين المتواجدين بأراضي هيئة التنمية الزراعية في شبه جزيرة سيناء ومناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة وشرق البحيرات وشرق السويس وكذلك الواقعة بزمام محافظة بورسعيد بمنطقة شمال سهل الطنية، واستخراج العقود المؤمنة لهم من مجمع الوثائق المؤمنة.

كما ناقش الاجتماع استعراض جهود الهيئة في مجال التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية تسهيلا لاجراءات المتعاملين معها .

كما ناقش القصير مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية الموقف التنفيذي لأعمال دراسات التربة والحصر التصنيفي وكذلك إزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار .

واستعرض جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال التعديات غير القانونية على الأراضي ولاية الهيئة على مستوى الجمهورية.