الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين تختار مجلس إدارتها ولجانها برئاسة أحمد سالم

شهدت الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين اجتماعاً تأسيسيًا موسعاً بحضور أكثر من 100 شركة تسويق عقاري شهد تشكيل مجلس الإدارة و لجانها النوعية

وقال المهندس أحمد سالم رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الاجتماع الثاني لمؤسسى الجمعية، شهد اجماعاً واسعا على تشكيل أكبر كيان يعبر عن مصالح المسوقين العقاريين و يساهم بشكل قوى في خلق كوادر تسويق عقارى مدربة وقادرة عن النهوض بشركاتها

وأضاف سالم أن الاجتماع أسفر عن تشكيل مجلس الإدارة و أمانة الصندوق و لجان الموارد البشرية والتدريب و فض المنازعات و المساعدة القانونية وتنمية الموارد.



وشدد أحمد سالم على وضع حقوق العملاء على رأس أولويات الجمعية ، واشتراط حسن السمعة وسابقة الأعمال الجادة لضم شركات تسويق العقارى للجمعية.

وأعرب المؤسسون عن دعمهم الكامل لكل ما يصدر عن الجمعية من قرارات ، و المشاركة في لجانها وأنشطتها النوعية.