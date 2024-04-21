حماس: ما يشاع عن نقل قيادات خارج قطر كذب وحملة ضغط بالمفاوضات

علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال، على إقرار الولايات المتحدة حزمة المساعدات لإسرائيل في مجلس النواب الأمريكي، قائلا: الإدارة الأمريكية منحازة استراتيجيا لإسرائيل وهي المشجع الأول لها في العالم كله لارتكاب جرائمها".

وأضاف "مهما كان حجم الخلاف بين الحكومة الأمريكية والصهاينة، فإنه يبقى خلافا تكتيكيا، وهناك اتفاق استراتيجي بين الكيان والحكومة الأمريكية".

وأكد نزال إن ما يتردد حول رحيل عدد من القيادات السياسية لحركة حماس خارج قطر عار عن الصحة ولا أساس له، ويأتي ضمن حملة سياسية وإعلامية منظمة تهدف إلى الضغط على الحركة لتقديم تنازلات في المفاوضات.