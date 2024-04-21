عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخارجية: نجاح استعادة جزء مقتطع لتمثال جماعي للملك رمسيس الثاني من سويسرا

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية اليوم /الأحد/ أن السفارة المصرية في برن بسويسرا نجحت في استرداد قطعة أثرية فريدة تنتمي للحضارة المصرية القديمة يعود تاريخها إلى 3400 عام وهي عبارة عن جزء مقتطع من تمثال جماعي للملك رمسيس الثاني.


وتسلم القطعة الأثرية سفير جمهورية مصر العربية في برن وائل جاد، من مديرة المكتب الثقافي الفيدرالي السويسري في يوليو 2023. 


يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للحفاظ على تاريخها وإرثها الحضاري، وفي ظل تكليفات وزير الخارجية سامح شكري لاسترداد الآثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن من خلال الجهود الحثيثة التي تبذلها الخارجية المصرية عبر سفارتها بالخارج وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.


وأشارت الوزارة إلى أن السفارة المصرية في برن قامت بالتنسيق مع مديرة مكتب شركة مصر للطيران في جنيف لتولي شحن القطعة المشار إليها مجاناً على خطوطها وإعادتها إلى أرض الوطن.


وقامت وزارة الخارجية متمثلة في مكتب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية بتسليم وزارة السياحة والآثار صندوق خشبي يحتوي على مجسم لجزء من رأس الملك رمسيس الثاني والذي تم سرقته من الموقع الأثري في أبيدوس. 


ويعكس تسلم القطعة الأثرية استمرار التعاون والتنسيق بين السفارة المصرية في برن ومكتب الثقافة الفيدرالي السويسري، والذي كان قد تمخض عن استلام السفارة لعدد من القطع الأثرية المصرية التي تنتمي للحضارة المصرية القديمة منذ أغسطس 2021.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

تغيير مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمولات خلال أيام

إيقاف تصدير الغاز المسال 6 أشهر وضخ الكميات لمحطات الكهرباء

ترشيحاتنا

تحلق في المنطقة الخضراء.. البورصة تربح 19 مليار جنيه في ختام التعاملات

النيابة العامة: إحالة 11 متهما للمحاكمة لنشرهم اخبار كاذبة عن طالبة العريش

ما هو تلقيح السحب؟ سيول الإمارات تثير الجدل والتساؤلات

النشرة الدينية.. دعاء الأيام البيض من شوال.. وهذه العبادة تعوض نقص صيام رمضان

الرئيس الأوكراني: المساعدات العسكرية الأمريكية تبعث رسالة قوية إلى الكرملين

الفلاحين: زيادة في توريد القمح هذا الموسم عن الأعوام السابقة لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير ولامع.. زينة تشعل السوشيال ميديا بصورها الأخيرة

فخامة الذكريات.. أين ذهبت السيارات ذات البابين؟

فستان لافت.. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

بعد تحذير الأرصاد منه| الذباب الصحراوي ينقل هذا المرض الخطير للإنسان

فيديو

اقفلوا الشبابيك.. تحذير رسمي من هجوم الذباب الصحراوي وهذه مخاطره |تغطية خاصة

الذهب يودع 2800 جنيه.. تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة وعيار 21 مفاجأة

تصرف غريب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي.. غضب جماهير تشيلسي من هذا اللاعب

فيفي عبده تعتذر للجمهور الكويتي.. ما القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ