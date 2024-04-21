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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

على المرجيحة.. لاميتا فرنجية تستمتع بـ إجازتها الصيفية

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

خطفت الفنانة لاميتا فرنجية أنظار جمهورها ومتابعيها بصورًا جديدة اثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية علي البحر وهى تلهو على المرجيحة .

وتألقت النجمة اللبنانية فى الصور التى نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة جريئة ومثيرة خطفت أنظار متابعيها مع شعر منسدل على الكتفين.

وتحرص دائما الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها  جميع  صورها واطلالتها التي تظهر بها في جميع مناسبتها  دائمًا، وذلك عبر حسابها علي "إنستجرام".

من هي لاميتا فرنجية؟ 

لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل “عصر الحريم”، وشاركت الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، والفنان محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

آخر أعمال لاميتا فى السينما

وقدمت آخر أدوارها فى السينما من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها لاميتا، فهو مسلسل "بنت من دار السلام" والذى تدور أحداثه حول فتاة تُدعى منال تعيش في دار السلام تبحث للحصول على عمل من خلال توفير المال لها وتقوم صديقة لها بتوفير عمل في منزل رجل كبير في السن ويحاول الاعتداء عليها وتتزوج، وتكتشف أنه مريض نفسي، ولا تريد العيش معه، وهو من إﺧﺮاﺝ طوني نبيه، ومساعد المخرج سارة الطوخي، وﺗﺄﻟﻴﻒ، طوني نبيه، وبطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، إيريني فهمي، ماهر عصام، نهى الليثي، وروان الفؤاد.

وقدمت آخر أدوارها فى السينما من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

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IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_١٣٢٠٠٧
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IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_١٣١٩٢٣
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_١٣١٨١٤
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_١٣١٨١٤
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_١٣١٨٠٦
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_١٣١٨٠٦

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