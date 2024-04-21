جمال طبيعي.. سلاف فواخرجي تسحر العيون بأحدث إطلالاتها

شاركت الفنانة سلاف فواخرجي متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وبدت سلاف فواخرجي باطلالة شتوية، مرتدية توب ابيض لافت، مما عكس أناقتها وجمالها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي جمال ملامحها الطبيعي من دون وضع أي مكياج، لتسحر المتابعين بجمال عينيها.

وشاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي فى دراما رمضان المنقضي فى مسلسل "مال القبان" بطولة عدد من النجوم وهم بسام كوسا، حلا رجب، يامن حجلي، خالد القيش نجاح، ومن إخراج سيف الدين السبيعي، ومن تأليف علي وجيه ويامن الحجلي.



آخر أعمال سلاف فوخراجي

جدير بالذكر آخر أعمال سُلاف فواخرجي مسلسل" عنبر 6 " بطولة كلا من صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي.