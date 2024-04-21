المرشد الأعلى الإيراني: عدد الصواريخ التي أصابت إسرائيل "مسألة تافهة"

أشاد المرشد الأعلى الإيراني بالضربة الانتقامية التي شنتها بلاده ضد إسرائيل قبل أسبوع، حتى عندما استبعد معدل نجاح طهران المنخفض في ضرب الأهداف باعتباره مسألة غير ذات أهمية.

قال آية الله علي خامنئي، الأحد، إن “عدد الصواريخ التي تم إطلاقها أو أصابت الهدف، وهو محور اهتمام الطرف الآخر، مسألة ثانوية وتافهة”.

لم يتطرق الزعيم الإيراني، الذي كان يتحدث في اجتماع لكبار القادة العسكريين، إلى هجوم إسرائيلي لاحق في وقت مبكر من يوم الجمعة.

وتأتي تصريحاته في أعقاب موجة من العدوان العسكري المتصاعد بين إسرائيل وإيران مما أثار المخاوف بشأن حرب شاملة في المنطقة.

وتصاعدت التوترات عندما تعهدت إيران، التي تدعم حركة حماس الفلسطينية في حربها مع إسرائيل، بالانتقام من غارة إسرائيلية مشتبه بها على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل أدت إلى مقتل عدد من الضباط. وأعقبت ذلك طهران هجوم غير مسبوق ضد إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أطلقت ما يقدر بنحو 300 طائرة بدون طيار وصاروخ على الدولة اليهودية.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية غالبية القذائف، مما تسبب في أضرار محدودة ولم يسفر عن سقوط قتلى، وفقا لمسؤولين إسرائيليين. ومع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية التي تديرها الدولة أن الهجوم أوقع “ضربات قوية” على أهداف، بما في ذلك قاعدة جوية، داخل إسرائيل.

وقال خامنئي أيضًا في منشورات منفصلة على موقع X إن العملية الإيرانية ضد إسرائيل، والتي أطلق عليها اسم “الوعد الحقيقي”، أظهرت “صورة جيدة لقدراتهم وقوتهم” وخلقت “شعورًا بالروعة والروعة تجاه إيران الإسلامية”.