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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تواجه تحديًا خطيرًا في نشر المساعدات العسكرية الأمريكية بعد التقدم الروسي

صدى البلد

في الوقت الذي تكافح أوكرانيا لمواجهة التقدم الروسي في ساحة المعركة، فإن إقرار حزمة مساعدات عسكرية طال انتظارها بقيمة 60 مليار دولار من قبل مجلس النواب الأمريكي يوفر بصيص أمل وسط التحديات المتزايدة، وفقًا لمسؤولين وجنود ومحللين عسكريين أوكرانيين تحدثوا لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

وأكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي على أهمية أنظمة الأسلحة القادمة، قائلاً: "ستكون لدينا فرصة لتحقيق النصر إذا حصلت أوكرانيا حقًا على أنظمة الأسلحة التي نحتاجها بشدة".

وعلى الرغم من الضرورة الملحة، فمن غير المرجح أن يؤدي تسليم الأسلحة الأمريكية إلى تغيير الوضع بسرعة على خط المواجهة، حيث كثفت القوات الروسية أعمالها الهجومية، ولا سيما مع الاستيلاء على مدينة أفدييفكا الصناعية في فبراير.

وبينما تستعد حزمة المساعدات لتوفير قذائف مدفعية وذخائر تشتد الحاجة إليها، يحذر الخبراء من أنها قد لا تؤدي إلا إلى إبطاء التقدم الروسي، بدلاً من إيقافه. ويشير المحلل العسكري روب لي إلى أن روسيا ستحافظ على تفوقها في القدرات المدفعية حتى مع المساعدة الجديدة، رغم أنها قد تتضاءل.

وينظر أندري زاجورودنيوك، مدير مركز استراتيجيات الدفاع، إلى المساعدات الأميركية باعتبارها أصلاً بالغ الأهمية في مواجهة الزخم الروسي، وإن كان يعترف بأنها تعالج جانباً واحداً فقط من التحديات التي تواجه أوكرانيا. ومع قدرة روسيا على حشد القوات والتدمير المستمر للبنية التحتية الحيوية، تواجه أوكرانيا معركة معقدة على جبهات متعددة.

إن التهديد الذي يلوح في الأفق بحدوث المزيد من التقدم الروسي يسلط الضوء على الحاجة الملحة للدعم والتضامن الدوليين مع أوكرانيا وهي تواجه تحديات غير مسبوقة.

وفي حين تمثل حزمة المساعدات خطوة مهمة، فإن تأثيرها يتوقف على تنسيق الموارد، وقدرة القوات الأوكرانية على الصمود، والمشهد الجيوسياسي الأوسع الذي يشكل مسار الصراع.

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