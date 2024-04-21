ورشة عمل "صناعة الشموع" ضمن مشروع سفراء الأزهر

انطلقت اليوم، بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورشة تدريبية حول «صناعة الشموع» لطالبات جامعة الأزهر، ضمن مشروع سفراء الأزهر، قدمتها الدكتورة أماني جاد الله عباس - الأستاذ المساعد بكلية الزراعة بنات بالقاهرة.

في بداية الورشة أوضحت د.أماني، أن صناعة الشموع وخاصة العطرية المصنعة من مواد طبيعية أصبح لها رواج كبير بين صانعي الأعمال اليدوية لما لها من جمال خاص لاستخدامها كزينة وزخرفة ولكثرة استخداماتها وفوائدها سواء للعلاج بالروائح أو خلق أجواء لطيفة في المنزل أو إخفاء روائح كريهة، فضلا عن استخدامها للرعاية الذاتية ما يساعد على تقليل التوتر وتحسن الحالة المزاجية وتعزيز الاسترخاء.

وقامت الدكتورة أماني جاد الله بتوضيح أنواع الشموع المعطرة والتي تتسم كل منها بخصائص تميزها ولكل منها استخدامات عدة، ومنها شمع البرافين وشمع الصويا وشمع زيت النخيل، كما أوضحت أن الشموع المعطرة تكون مصادرها إما طبيعية أو مصنعة.

وخلال الورشة شرحت جاد الله الأدوات الأساسية لصنع الشمع، وتوضيح أهم أنواع قوالب الشمع، كما تطرقت للجزء العملي من الورشة وهو كيفية إذابة المادة الخام للشمع وإضافة الالوان الشمعية والروائح العطرية المركزة وكيفية تثبيت الفتائل الشمعية في القوالب، والتعرف على الطرق المختلفة في تزيين الشموع وتلوينها.

وتدربت الطالبات عمليا خلال الورشة على صناعة الشموع الخاصة بهن باستخدام الأدوات داخل قاعة التدريب، وأجابت عن كافة استفسارتهن خلال الورشة لتأكيد المعلومة.