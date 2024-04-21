تيسيرا على المواطنين.. محافظ كفر الشيخ: انطلاق سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة بدسوق

أعلن محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، اليوم /الأحد/ انطلاق سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة بدسوق، بدءًا من اليوم وحتى 21 مايو المقبل، وذلك للتيسير على المواطنين في استخراج الخدمات الحكومية وإصدار التراخيص الفورية، للتيسير على متلقي الخدمات وأصحاب المحال التجارية الذهاب إلى مقر المركز التكنولوجي الثابت لتوفير الوقت والجهد والمال، وذلك للاستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية المتنقلة والتي تستهدف تقديم الخدمات في القرى والمراكز والمناطق المستهدفة ومناطق التجمعات السكنية المزدحمة.

وأشار نور الدين - في بيان - إلى أن سيارة الخدمات المتنقلة، مزودة بطاقم عمل مكون من 2 موظف شباك، وموظف خزانة إلكتروني ليتم الدفع إلكترونيًا من خلال الفيزا، وماكينة نداء آلي لترتيب دور متلقي الخدمة، لمواكبة التطور التكنولوجي نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار مبادرة "دولة رقمية" التي أطلقتها الحكومة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات خلال 24 ساعة، مؤكدًا إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وأصحاب المحال التجارية في الوقت المحدد للخدمة.

وأوضح المحافظ أن السيارة ستتواجد في مناطق مختلفة من مدينة دسوق على النحو الآتي "الأسبوع الأول، شارع سعد بجوار المحطة - الأسبوع الثانى، شارع الجيش - الأسبوع الثالث، شارع الشركات - الأسبوع الرابع، شارع المركز"، وذلك لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية، وتقليل الازدحام في مكاتب الخدمات الحكومية والمراكز الثابتة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشمول المالي الرقمي في مصر.

من جانبه أكد نائب محافظ كفر الشيخ الدكتور عمرو البشبيشي أن المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 15 مركزًا بمدن المحافظة، فضلًا عن المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، و5 مراكز تكنولوجية بالوحدات المحلية للقرى بمركز مطوبس، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وعدد المعاملات السنوية بلغت 170 ألف طلب، بالإضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، ويتم الإعلان عن الخطة الاسبوعية لتواجد سيارة المركز التكنولوجي بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف البشبيشي أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تقدم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص "محلات واشغالات، وإعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل"، وطلب توصيل مرافق "كهرباء، مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات تراخيص المحلات الجديدة طبقًا للقانون 154 لسنة 2019.

وفي سياق آخر، أكد محافظ كفر الشيخ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم شنت حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري، أسفرت عن تحرير 12 محضرا متنوعا لمخالفات تموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه محافظ كفرالشيخ كافة الجهات المعنية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة، مشددا على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية.