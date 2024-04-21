اجتماع لجنة السنة النبوية بهيئة كبار العلماء بالأزهر

اجتمعت لجنة السنة النبوية بهيئة كبار العلماء، اليوم الأحد وذلك بمقر لجنة السنة النبوية بـ هيئة_كبار_العلماء، وذلك برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم وفضيلة الأستاذ الدكتور جلال الدين عجوة، من أعضاء هيئة كبار العلماء، وبحضور فضيلة الأستاذ الدكتور جاد الرب أمين، عضو مجمع البحوث الإسلامية

بحضور الدكتور حسن يحيى مدير عام شؤون اللجان بـ هيئة كبارالعلماء، والدكتور أيمن الحجار، منسق لجنة السنة النبوية بهيئة كبار العلماء، وبحضور الباحثين باللجنة، وقد ناقشت اللجنة مشروع الشروح الحديثية بمجلة الأزهر الذي انتهت اللجنة من قدر كبير منه، وهو في طور المراجعة

كما اقترحت اللجنة عددا من الكتب والبحوث للعمل عليها خلال هذا العام لنشرها في معرض الكتاب 2025م ، منها ، كتاب الإمام البخاري وصحيحه، للشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله، وكتاب «السنة ومكانتها في التشريع»، للدكتور عباس متولي حمادة رحمه الله، واختتمت اللجنة جلستها بتوجيه الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء على تذليل الصعاب ودعم اللجنة في إنجاز الأعمال التي تقوم بها.

