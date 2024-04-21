لجنة السنة النبوية تضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من مشروع الشروح الحديثية

اجتمعت لجنة السنة النبوية بهيئة كبار العلماء، اليوم الأحد 2024/4/21، وذلك بمقر لجنة السنة النبوية بـ هيئة كبار العلماء، برئاسة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم والدكتور جلال الدين عجوة، من أعضاء هيئة كبار العلماء، وبحضور الدكتور جاد الرب أمين، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن يحيى مدير عام شؤون اللجان بالهيئة، والدكتور أيمن الحجار، منسق لجنة السنة النبوية بالهيئة، والباحثين باللجنة.

وناقشت اللجنة مشروع الشروح الحديثية بمجلة الأزهر الذي انتهت اللجنة من قدر كبير منه، وهو في طور المراجعة.

واقترحت اللجنة عددا من الكتب والبحوث للعمل عليها خلال هذا العام لنشرها في معرض الكتاب 2025م ، منها ، كتاب الإمام البخاري وصحيحه، للشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله، وكتاب «السنة ومكانتها في التشريع»، للدكتور عباس متولي حمادة رحمه الله.

واختتمت اللجنة جلستها بتوجيه الشكر للدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء على تذليل الصعاب ودعم اللجنة في إنجاز الأعمال التي تقوم بها.

FB_IMG_1713716742087

FB_IMG_1713716738247

FB_IMG_1713716731712