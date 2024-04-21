محافظ جنوب سيناء يؤكد ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة تفعيلا للتحول الرقمي

أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة تنفيذا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي وتحسين منظومة الخدمات الحكومية والإجرائية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال بنظام دقيق يضمن تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم / الأحد/ مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد لمتابعة مركز خدمات مصر والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

وأشار فودة إلى أن المحافظة تعمل على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المدن والمراكز والاستفادة من التحول الرقمي الذي تقوم به الدولة وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا المواطن، موضحا أن مركز خدمات مصر يؤدي عدد كبير من الخدمات التي يطلبها المواطن في جميع القطاعات الخدمية اليومية وذلك بطريقة سريعة ومبسطة تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ويسهم في تحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين في أسرع وقت.

وتفقد فودة مبنى الضيافة والخدمات الملحق بمبنى مجلس المدينة، مشددا على إجراء أعمال الصيانة المستمرة والنظافة والاستفادة من المبنى في إطار الغرض المخصص من أجله، لافتا إلى أن المبنى الجديد لمجلس المدينة صديقا للبيئة ومن المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة، مؤكدا استمرار جهود المحافظة وجميع العاملين لأعمال التطوير والتحديث في جميع القطاعات.

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