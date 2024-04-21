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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوقت بيسرقنا.. عمرو الدرديري يعلق على الشوط الأول لمباراة الزمالك ودريمز بالكونفدرالية

صدى البلد

علق عمرو الدرديري، على الشوط الأول لنادي الزمالك أمام دريمز في الكونفدرالية.

وكتب "الدرديري"، من خلال حسابه الشخصي فيسبوك، “مع الأسف شوط اول بعتبرة سلبي جداً,, مينفعش الوقت يسرقنا بالشكل دا من غير ما نتقدم ,, متنساش ماتش العودة اللي متعرفش ظروفوا عامله ازاى في غانا”.

أجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تعديلاً على مقاعد بدلاء الأبيض لمواجهة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام بعد قليل باستاد القاهرة.

وقرر الجهاز الفني ضم محمد صبحي ليتواجد على مقاعد البدلاء بدلاً من معاذ علاء الدين.

و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – إبراهيما نداي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي - ترافيس موتيابا.
خط الهجوم : محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد شحاتة  ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

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