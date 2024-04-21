آثار حزمة المساعدات الأمريكية على المجهود الحربي لأوكرانيا

رداً على موافقة مجلس النواب الأميركي مؤخراً على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، يعكف المحللون على تقييم التأثير المحتمل على الصراع المستمر بين أوكرانيا وروسيا. وفيما يلي وفقا للجارديان نظرة فاحصة على ما يمكن أن تعنيه هذه المساعدات للمجهود الحربي:

1. معالجة النقص الحاد: تأتي المساعدات في وقت حرج بالنسبة لأوكرانيا، التي تعاني من نقص حاد في المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي. وتكافح القوات الأوكرانية لصد العدوان الروسي، مع نقص المدفعية مما جعلها متفوقة بشكل كبير. ومن الممكن أن يساعد تدفق الأسلحة الأميركية، بما في ذلك المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، في معالجة هذه الفجوات الحرجة في القدرات العسكرية الأوكرانية.

2. الجدول الزمني للتسليم: على الرغم من الموافقة على حزمة المساعدات، إلا أن وصول الأسلحة إلى ساحة المعركة سيستغرق بعض الوقت. ويقوم مسؤولو البنتاغون بإعداد حزمة أولية للموافقة عليها من قبل الرئيس جو بايدن، مع توقع تصويت مجلس الشيوخ عليها قريبا. وبمجرد التصديق عليه، يمكن أن يبدأ تسليم الذخائر، بما في ذلك المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، في غضون أسابيع. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يكون تأثير هذه الأسلحة محسوسًا على الأرض.

3. المساهمة الأوروبية: بالإضافة إلى المساعدات الأمريكية، تعمل الدول الأوروبية أيضًا على زيادة دعمها لأوكرانيا. وقد دفعت المخاوف بشأن الجداول الزمنية لإعادة الإمداد الأمريكية الدول الأوروبية إلى تسريع جهودها. ويجري تنفيذ مبادرات مثل المبادرة التي تقودها التشيك لشراء قذائف مدفعية من دول محايدة وتبرع ألمانيا بنظام دفاع جوي باتريوت. وتهدف هذه المساهمات، إلى جانب المساعدات الأمريكية، إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي.

4. التأثير على المدى المتوسط: على الرغم من الدعم المتزايد، لا يتوقع الخبراء حدوث تحول كبير في موقع أوكرانيا في ساحة المعركة في عام 2024. ويشكل الإنفاق الدفاعي الروسي وتكتيكات ساحة المعركة المبتكرة تحديات كبيرة للقوات الأوكرانية. وفي حين أن حزمة المساعدات قد تساعد في استقرار وضع أوكرانيا على المدى القصير، يشير المحللون إلى أن الاستعدادات للعمليات المستقبلية في عام 2025 قد تكون أكثر واقعية.

وفي عموم الأمر، تمثل الموافقة على حزمة المساعدات الأميركية دفعة كبيرة لجهود أوكرانيا الحربية، حيث توفر الدعم الذي تشتد الحاجة إليه لمعالجة النقص الحاد وتعزيز قدراتها الدفاعية. ومع ذلك، فإن الديناميكيات الجيوسياسية المعقدة والعدوان الروسي المستمر يسلطان الضوء على التحديات التي تنتظر أوكرانيا في سعيها لتحقيق الاستقرار والأمن.