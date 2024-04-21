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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يوجه بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة

محافظ كفرالشيخ
محافظ كفرالشيخ

شدد محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين اليوم /الأحد/ على ضرورة التصدي لأي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل حسم دون تقاعس أو تهاون وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتسليم المحاضر.
جاء ذلك خلال متابعة أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة.
وقال نورالدين - في بيان له - إنه تم تنفيذ 13 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مساحة 1543 م2 بقرى مركز قلين خلال اليوم الثاني من المرحلة الثالثة بالموجة .. مشيراً إلى أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة في وقت واحد وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض تطبيقاً للقانون.
وشدد على تغليظ العقوبات تجاه المخالفين تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق للأجيال القادمة.
ولفت محافظ كفرالشيخ إلى الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

أ أ ك/ا ج 

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