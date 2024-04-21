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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بملابس مثيرة| سارة سلامة تستعرض رشاقتها من داخل الجيم

سارة سلامة
سارة سلامة

خطفت الفنانة سارة سلامة، أنظار متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ظهرت "سارة" فى الصور وهي داخل الجيم، مرتدية ملابس رياضية، لتبرز رشاقتها وجسدها الرياضي، وبميكاج هادئ ورقيق، يضفي عليها جمال ونعومة ملامحها.

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IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٩٠٠٣٥
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٩٠٠٤٣
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٩٠٠٤٣
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٩٠٠١٥
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٩٠٠١٥

وتحرص سارة سلامة، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها الشخصى، حيث تميل إلى ارتداء الفساتين المميزة التى تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

أحدث أعمال سارة سلامة

كان أحدث أعمال سارة سلامة خلال مشاركتها في مسلسل "الأجهر" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا بإشادة الجمهور.

مسلسل "الأجهر" شارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: سيد رجب، درة، خالد زكي، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

تدور أحداث مسلسل الأجهر في إطار اجتماعي شعبي حول شاب يدعى "يوسف" يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول أفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته.

فيلم مغامرات كوكو

من ناحية أخرى، شاركت سارة سلامة، ضيفة شرف، في فيلم “ مغامرات كوكو "الذي تم عرضه عرضه مؤخرا، ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذه المستشفى دكتور فوزي، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومي فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

والعمل من بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد أسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدي الميرغني، وسيناريو وحوار إيهاب ناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

 

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IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٩٠٠٥٠
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٩٠٠٥٠
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٩٠٠٤٣
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٩٠٠٤٣
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٩٠٠٣٥
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٩٠٠٣٥
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٩٠٠٢٥
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٩٠٠٢٥
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٩٠٠١٥
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٩٠٠١٥

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