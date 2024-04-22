بتقطع عندنا.. أحمد أبو الغيط يرد على زعل المصريين ويوجه رسالة.. فيديو

روى السفير أحمد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بعض من تجاربه الحياتية ومعاناته مع أزمة الكهرباء في مصر.



وقال أحمد أبو الغيط في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «لا أصدق الطريق الصحراوي والطريق الساحلي وطريق الإسماعيلية، ولا أصدق الإمكانيات المصرية في إنتاج الكهرباء».



وتابع أحمد أبو الغيط: «الكهرباء عندنا في مركز طوخ بالقليوبية بتقطع لمدة ساعة واحدة من الساعة 02:05 حتى 03:05 عصرًا، وزوجتي بقت خبيرة في الاتصال بمسئولين الكهرباء والشكاوي، ومستعد أتحمل ده عندما أجد أن ذلك يأمن الخير للمجتمع».



وروى أمين عام جامعة الدول العربية، موقفًا له قائلاً: «شوفت امبارح 4 أطفال وأنا راجع القاهرة، وكانوا ماشيين جنب مصرف، ويرتدون أجمل الملابس، والبنات مضفرين شعرهم مع فيونكة لطيفة، الموقف عجبني جدًا وبقيت مبسوط بالمشهد ده».

