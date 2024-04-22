عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتقطع عندنا.. أحمد أبو الغيط يرد على زعل المصريين ويوجه رسالة.. فيديو

ابو الغيط
ابو الغيط

روى السفير أحمد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بعض من تجاربه الحياتية ومعاناته مع أزمة الكهرباء في مصر.

txt

مخطط خطير لاستهدف مصر| أبو الغيط يكشف مفاجآت خطيرة في أول حوار منذ 7 أكتوبر مع أحمد موسى

txt

أحمد أبو الغيط: مصر تحتاج إلى الاهتمام بالذكاء الاصطناعي.. فيديو


وقال أحمد أبو الغيط في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «لا أصدق الطريق الصحراوي والطريق الساحلي وطريق الإسماعيلية، ولا أصدق الإمكانيات المصرية في إنتاج الكهرباء».


وتابع أحمد أبو الغيط: «الكهرباء عندنا في مركز طوخ بالقليوبية بتقطع لمدة ساعة واحدة من الساعة 02:05 حتى 03:05 عصرًا، وزوجتي بقت خبيرة في الاتصال بمسئولين الكهرباء والشكاوي، ومستعد أتحمل ده عندما أجد أن ذلك يأمن الخير للمجتمع».


وروى أمين عام جامعة الدول العربية، موقفًا له قائلاً: «شوفت امبارح 4 أطفال وأنا راجع القاهرة، وكانوا ماشيين جنب مصرف، ويرتدون أجمل الملابس، والبنات مضفرين شعرهم مع فيونكة لطيفة، الموقف عجبني جدًا وبقيت مبسوط بالمشهد ده».
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرواتب هتزيد| بشرى سارة لـ 18 مليون موظف.. والتطبيق في هذا الموعد

رد فعل مفاجئ من مهيب عبد الهادي بعد تعادل الزمالك أمام دريمز الغاني

نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بسبب شيكابالا

الحكومة تعلن وظائف جديدة في 3 جهات حيوية.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

بعد الجدل في نهاية المباراة.. اتحاد الكرة يعلن الأهلي بطلا لدوري 2003

السلطات الجزائرية ترفض إقامة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة بنصف نهائي الكونفدرالية

قرار عاجل من إدارة نادي الزمالك قبل لقاء الإياب أمام دريمز

الجو هيقلب نار| الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

بصاروخ جو أرض.. جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة له في لبنان

سيدة تنشر فيديو عبر السوشيال ميديا بسرقة لص إطارات سيارتها.. والأمن يتدخل

مرصد الأزهر: تجفيف مصادر تمويل التنظيمات إحدى الوسائل الأساسية لمكافحة الإرهاب

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق

ميتسوبيشي إكسابندر "كسر زيرو" .. سيارة عائلية بأرخص سعر

دعاء أول الأيام البيض من شوال.. أدركه بكلمتين من كنوز الجنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللبن الرائب؟

بفستان شفاف.. بوسي تلفت الأنظار فى فرح نجل محمد فؤاد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجريب فروت ؟

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فيديو

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

بعد تراجع الأرز.. مفاجأة في سعر الكيلو بالأسواق| تغطية خاصة

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ