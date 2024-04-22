مقتل 50 إرهابيًا بينهم قادة بارزون من "الشباب" في الصومال..ومرصد الأزهر يعلق

مقتل 50 إرهابيًا بينهم قادة بارزون من "الشباب" في الصومالقتل 50 عنصرًا على الأقل من حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في الصومال بينهم قادة بارزون خلال عملية للجيش استهدفت أحد معاقل الحركة في مدينة جمامي بجنوب البلاد، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا).

وأوضحت الوكالة أن المواجهات وقعت في مناطق على طول نهر جوبا في مدينة "جمامي" بمحافظة جوبا السفلى، كما لفتت إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة وأسر آخرين من عناصر الحركة خلال العملية التي جرت على مدار الأيام القليلة الماضية.

تأتي هذه العملية بعد مرور يوم على مقتل 30 عنصرًا من مسلحي "الشباب" في عملية عسكرية مشتركة بين الجيش الصومالي وقوات ولاية جوبالاند.

هذا ويثمّن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الجهود المضنية التي تبذلها حكومة #الصومال في سبيل القضاء على حركة الشباب الإرهابية التي على الرغم من تراجعها بشكل كبير مؤخرًا لا سيما في المدن الرئيسية في البلاد بين عامي 2011 و2012، إلا أنها لا تزال منتشرة في مناطق ريفية واسعة.

كما يجدّد المرصد الإشارة إلى ضرورة تزامن جهود المكافحة الميدانية من خلال المواجهات المسلّحة والعمليات العسكرية مع المواجهة الفكرية التي تقوم على تغيير القناعات وتصحيح المفاهيم وتقويم الآراء وبناء الوعي من أجل تأسيس جيل من الشباب قادر على حماية وطنه وبناء مجتمعه لا أن يكون سلاحًا لتخريب الأوطان وتهديد المجتمعات.