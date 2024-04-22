عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر: السقوط اللاأخلاقي لجيش الاحتلال ما زال مستمرًا

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان شهادات لسكان مخيم النصيرات أفادوا فيها سماعهم أصوات بكاء الرضع وصراخ فلسطينيات في وقت متأخر من ليلتي الأحد والاثنين، فهرع بعض هؤلاء السكان لتقديم العون فإذا ببعضهم يسقط شهيدًا برصاصة قناصة الاحتلال؛ ليتبيّن أن ما سمعوه من نحيب وعويل وصراخ إنما هي مواد مسجلة تبثها مسيرات رباعية المحركات تتبع جيش الاحتلال لاستدراجهم نحو أماكن يسهل قنصهم فيها.

كما أفاد الشهود باقتران ذلك أحيانًا ببث مواد عبر مكبرات محملة على تلك المسيرات لأصوات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وانفجارات وحركة آليات عسكرية، أو أغاني باللغتين العبرية والعربية، بغرض قتل الروح المعنوية والترهيب النفسي للمدنيين الذين يعيشون في ظل الظلام الدامس ليلًا وصعوبة الاتصالات والتواصل مع العالم الخارجي.

وعلى ذلك، يرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في ذلك المسلك سقوطًا لاأخلاقيًا جديرًا بمن يمارسونه ممن استأثروا بحضيض الجريمة وهاوية الظلم؛ ويحذر من استمرار العجز الدولي عن وقف جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين. والمرصد إذ يندد بتلك الجريمة النكراء التي تستغل أجمل ما في القيم الإنسانية من معاني التراحم والتساند وإغاثة الملهوف، فإنه يحيل المعنيين إلى نصوص القانون الدولي التي تجّرم ارتكاب وقائع الغَدْر ولو في الحرب المتكافئة؛ فما بالنا بعدوان غاشم وإبادة جماعية!

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرواتب هتزيد| بشرى سارة لـ 18 مليون موظف.. والتطبيق في هذا الموعد

رد فعل مفاجئ من مهيب عبد الهادي بعد تعادل الزمالك أمام دريمز الغاني

نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بسبب شيكابالا

الحكومة تعلن وظائف جديدة في 3 جهات حيوية.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

بعد الجدل في نهاية المباراة.. اتحاد الكرة يعلن الأهلي بطلا لدوري 2003

السلطات الجزائرية ترفض إقامة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة بنصف نهائي الكونفدرالية

قرار عاجل من إدارة نادي الزمالك قبل لقاء الإياب أمام دريمز

الجو هيقلب نار| الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

بصاروخ جو أرض.. جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة له في لبنان

سيدة تنشر فيديو عبر السوشيال ميديا بسرقة لص إطارات سيارتها.. والأمن يتدخل

مرصد الأزهر: تجفيف مصادر تمويل التنظيمات إحدى الوسائل الأساسية لمكافحة الإرهاب

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق

ميتسوبيشي إكسابندر "كسر زيرو" .. سيارة عائلية بأرخص سعر

دعاء أول الأيام البيض من شوال.. أدركه بكلمتين من كنوز الجنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللبن الرائب؟

بفستان شفاف.. بوسي تلفت الأنظار فى فرح نجل محمد فؤاد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجريب فروت ؟

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فيديو

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

بعد تراجع الأرز.. مفاجأة في سعر الكيلو بالأسواق| تغطية خاصة

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ