ميتا تؤكد على أمان وتوافر الخصوصية بتطبيق الواتساب

نفت ميتا ما يتردد من تصريحات من بعض خبراء الامن المعلوماتى استخدام الاحتلال الاسرائيلي لتطبيق " واتساب “ للتجسس، قائلا :” لا يمتلك واتساب أي أبواب خلفية ولا نقدم معلومات مجمعة لأي حكومة.

واضافت فى بيان لها انه على مدى أكثر من عقد من الزمن، تقدم ميتا تقارير شفافية منتظمة تتضمن الظروف المحدودة التي تم فيها طلب معلومات واتساب.

واكدت قائلا :" مبادئنا راسخة - نقوم بمراجعة و التحقق من طلبات إنفاذ القانون والاستجابة لها بعناية بناءً على القوانين المعمول بها وبما يتماشى مع المعايير المعترف بها دوليًا، بما في ذلك حقوق الإنسان. سيصدر تقريرنا التالي الشهر المقبل، في الموعد المحدد.

ولفتت الى انها توافق على أن الخصوصية تتجاوز تشفير البيانات من طرف إلى طرف، ولهذا السبب نعمل بجد لحماية المعلومات المحدودة المتاحة لنا ونستمر في تطوير المزيد من الميزات لحماية معلومات الأشخاص.