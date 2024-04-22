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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم نور الدين: الأهلي كيان محترم ولم يعترض على إدارتي للقمة

صدى البلد

أكد إبراهيم نورالدين الحكم الدولي أن هناك حملات موجهة وضغوط عديدة يتعرض لها مما يؤثر على تقبل قراراته، وأن هذا الأمر  يحدث بعيدا عن إدارات الأندية ويكون سببه وجهات نظر الجماهير.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : كان هناك حملات موجهة ضدي قبل لقاء القمة .. ايضا هناك مجموعة من الحكام الدوليين السابقين يوجهون الرأي العام ضدي خاصة أن مباريات القمة تكتب في التاريخ".

وأضاف : النادي الأهلي نادي كبير ومحترم ومؤسسة يديرها شخصيات في قمة الاحترام وقراراته تكون وفقا للإطار الرسمي وقد حدث ذلك سابقا بالتحفظ على بعض الأسماء و ككيان لم يعترض على ادارتي للقمة.

وأشار  إلى أن النادي الأهلي والزمالك كبيرا ولا يمكن أن يبحث اي منهم عن شماعات لتبرير أي نتائج، وأن اختياره لإدارة القمة لم يكن يسعى إليه رغم أنه من حقه الطبيعي.
وأضاف : كنت اعلم أنني سوف أدير المباراة قبل موعدها بحوالي ٢٠ يوما، وتم تكليفي بإدارة لقاء بيراميدز و طلائع الجيش لتجهيزي بشكل أكبر لهذا الأمر بغض النظر عن الحديث عن تكليف طاقم آخر في حال إقامتها خارج مصر.

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