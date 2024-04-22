القمة 127.. جمال الغندور: نيدفيد كان يستحق الطرد وموقف سيف الجزيري سليم

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق أن ابراهيم نورالدين أدار لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بشكل مميز وانتصر على الضغوط العديدة التي تعرض لها قبل المواجهة.



وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: أي حكم كان سيواجه نفس الضغوط وملاحظاتي عليه أنه يضطر للظهور في وسائل الإعلام للرد على هذه الضغوط، وهو أمر لا يساعد الحكام، والافضل العمل في صمت والرد بشكل عملي في الملعب.

وأكمل : أفضل قرار اتخذه نورالدين ما حدث في لعبة احمد سيد زيزو ، خاصة أنه كان بعيداً عن اتجاه الهجمة الذي تغير فجأة بعد انقطاع الكرة، واعتبرها قرار المباراة.

وأضاف : لقطة كريم نيدفيد الأولى كانت بطاقة صفراء صحيحة بنسبة ١٠٠٪‏ واللعبة الثانية كانت أكثر وضوحا وتستوجب بطاقة ثانية وبالتالي كان يستحق الطرد .. حكم الVAR نفسه لا يتدخل إلا في حال الخلاف مع حكم الساحة بشكل كامل.

وأشار إلى أن تعامل سيف الجزيري بالقدم قبل الهدف الثاني سليم لأنه كان الأقرب للكرة من عمر كمال عبدالواحد، وبالتالي كان القرار صحيحا بعدم احتساب مخالفة عليه وكانت لقطة حاسمة في اللقاء ، وأن ابراهيم نورالدين يستحق 8,5 من 10 خلال إدارته للقاء.