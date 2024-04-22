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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: عبد القادر قدم مستوى مميزا أمام مازيمبي

عبدالقادر
عبدالقادر

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أنه توقع التعادل بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، رغم أن الفريق أهدر عدة فرص محققة، مشيرا إلى أن المنافس فوجئ بطريقة لعب الأهلي والضغط العالٍ في بداية اللقاء.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كولر خطط لمباراة مازيمبي الكونغولي في لقاء الزمالك، ولم يدفع ببعض اللاعبين بشكل أساسي في القمة، واستفاد من تلك المباراة رغم الخسارة، لكن لقاء نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كان الأهم بالنسبة لمدرب الأهلي".

وأضاف: "الأهلي لعب بشكل جيد، وعاني أيضا من الاصابات، وحقق نتيجة جيدة لكنها غير مطمئنة، ومازيمبي يمتلك عناصر قوة مثل لاعبي الأطراف والذين يمتازون بالسرعات العالية، لكن لديهم عيوب دفاعية واضحة، وهذه الأمور يجب ان يستغلها الأهلي مع الضغط الجماهيري وان يحسم لقاء الاياب مبكرا، وتسجيل هدف في البداية، سيساهم في تحقيق فوز كبير للأهلي".

وواصل: "أحمد عبدالقادر كان من العناصر التي ظهرت بأداء جيد في لقاء مازيمبي وظهر بشكل مميز خلال اللقاء، وأكرم توفيق يجيد في مركز 6 ويظهر في الدفاع أفضل لأنه لا يجيد الأدوار الهجومية بالشكل المطلوب، لكن مع استمرارية المشاركة مع الأهلي مستواه سيتطور".

وتابع: "الزمالك كان عليه تجهيز بعض اللاعبين محليا في مباريات الدوري، للمشاركة في موقعة دريمز الغاني، خصوصا أن جوميز يتعامل مع 14 لاعب في الكونفدرالية فقط، ويعتمد على بعض اللاعبين في غير مراكزهم، رغم ان هناك غيابات ونقص في صفوف الزمالك لكن جوميز ايضا يتعامل بشكل خاطئ، وسيد نيمار كان من الممكن ان يلعب ظهير ايمن، لكن اللعب بـ نداي والزناري افقد الجبهتين الكثير في اللقاء".

وأكد: "الزمالك لديه قدرة التعويض في غانا، واتمنى حسم الصعود في غانا، والفريق يستطيع تحقيق نتيجة جيدة هناك".

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