التابعي: تعجبت من تشكيل الزمالك أمام دريمز.. والفريق قادر على حسم الصعود

أكد بشير التابعي نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أنه كان يتمنى انتصار الفريق الأبيض أمام الأهلي، واستكمال مسيرة الانتصارات في مواجهة دريمز الغاني ببطولة الكونفدرالية، مشيرًا إلى ان لاعبو الفريق الأبيض يجب أن يبذلوا جهدًا كبيرًا من اجل التتويج باللقب.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "أكرم توفيق يريد التمسك بالفرصة مع الأهلي ولذلك كان يقاتل في لقاء مازيمبي الكونغولي، وبيرسي تاو لاعب محترف يمتلك خبرات وقادر على التكيف مع كل الأمور، ومحمود متولي ظهر بشكل جيد بعدما ابتعد لفترة طويلة عن اللعب، ونفذ تعليمات الجهاز الفني، وهي ثقافة جيدة بالنسبة لبعض اللاعبين الذين يكونوا بعيدين عن المشاركة".

وأضاف: "تعجبت من تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني، خيارات جوميز كانت غريبة للغاية، وإبراهيما نداي كان بعيد تمامًا عندما شارك في اللقاء، ولازال هناك نواقص في الفريق، واللاعبين لم يظهروا بالشكل المطلوب وبعضهم فاقد للخبرات، كما أن الصفقات التي لم تقيد افريقيا أثرت على الفريق أيضا".

وواصل: "فريق مثل دريمز الغاني لو استقبل هدفا مبكرا، كان الزمالك سيحرز خمسة أهداف، والفريق كان بلا قائد في الملعب، وكنت اتمنى استمرار شيكابالا للنهاية، لأنه اللاعبين تسمع كلامه، والزمالك كان يواجه فريق (مدارس) اقل فنيا بكثير من المستوى، والكونفدرالية سهلة للغاية، والتفريط فيها امر غير مقبول، ولاعبي الزمالك عليهم كتابة تاريخ لأنفسهم".

واكمل: "لاعبي الزمالك مطلوب منهم التركيز، واللعب بروح عالية ورغبة في الفوز أمام دريمز الغاني، والأهلي لعب برجولة كبيرة، ولاعبيه رفضوا الخسارة في تلك المباراة، لذلك اطالب لاعبي الزمالك باللعب بقوة وتركيز في غانا".

وزاد: "لا اعرف مركز موتيابا الذي ظهر مع الزمالك في المباريات الأخيرة، والفرق الكبيرة يكون لها هوية واضحة، وكل لاعب يكون له مركز معروف داخل الملعب، وكان يجب اللعب بـ محمد شحاتة ودونجا مع احمد حمدي، وناصر منسي في الهجوم، كان الافضل".