الحكماء وحروب المنطقة.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

سلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية؛ الصادرة اليوم الاثنين، الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تهتم بالشأنين المحلي والعالمي.

فتحت عنوان مكاسب أخرى للحوار الوطني، بصحيفة الأهرام، أكد الدكتور محمد فايز فرحات، أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطنى، فإلى جانب كونه إطارا لمراجعة الأبنية القانونية والسياسات الاقتصادية والمجتمعية، فإنه يلعب دورا ، قد لا يقل أهمية ، في تعزيز عدد من القيم الإيجابية المهمة.

وقال الكاتب إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل 2022 أسس لخبرة جديدة في الحياة السياسية في مصر، وسرعان ما زادت القناعة والإيمان بها من جانب القوى السياسية الوطنية المشاركة في هذا الحوار ومختلف الفاعلين داخل المجتمع، على نحو دفع الرئيس إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على هذه العملية وتطويرها لتصبح «حالة» داخل المجتمع.

وأوضح الكاتب أن الحوار الوطني كتحول مهم في الحياة السياسية في مصر سيُنتِج آثارا مهمة على مستوى تطوير الأبنية القانونية، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...إلخ، لكن التأثير الأهم والأعمق سيتعلق بتأثيراته المهمة على النظام الثقافي وعلى حزمة القيم الرئيسية داخل المجتمع، وترتيب هذه القيم.

الحكماء.. وحروب المنطقة

من جانبه، قال الكاتب أسامة سرايا، في عموده حكاية فكرة بصحيفة الأهرام تحت عنوان الحكماء.. وحروب المنطقة، "لقد انزلقت منطقتنا بالفعل إلى حالة جديدة من الحروب المختلفة، والمتنوعة من المُسيرات والصواريخ بعد حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، والمسيرات الإيرانية التي سبقها قصف إسرائيل مقرا إيرانيا بدمشق ومقتل قادة كبار به ثم أعقبهما ضربة مخابراتية داخل أصفهان، في إشارة إسرائيلية لإيران أن هناك حالة حرب، واختراقا للداخل الإيراني.



وتساءل الكاتب، "هل كان طبيعيا أن تُترك المنطقة هكذا، وخاصة بعد قرار مجلس الأمن حرمان الفلسطينيين من أي أفق سياسي، الأمر الذي يستلزم تحركا عربيا، وخاصة من الحكماء القادرين على إدارة دفة قرار الحرب والسلام، واستقرار المنطقة، حيث شهدنا زيارة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لمصر، واستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى له، في مباحثات معمقة، وهو من حكماء المنطقة العربية، وصاحب كلمة مسموعة، كما أنه من أقدم حكام الخليج العربي".

وأضاف الكاتب "لقد استبق ملك البحرين رئاسته القمة العربية في مايو المقبل بزيارة القاهرة، موطن الحكمة، والقوة العربية، وهذا عمل ذكي ومحنك، ويضمن للقمة العربية المقبلة تحقيق أهدافها في هذا الوقت الدقيق والحساس، والخطير الذي يستأسد فيه المتطرفون والإرهابيون في كل مكان، ويدفعون المنطقة إلى الانهيار، فتحية للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك حمد بن عيسى الذي جاء في التوقيت الحرج، والحساس لمستقبل قضية فلسطين، واستقرار المنطقة العربية ككل".

وعلى جانب آخر، قال الكاتب عبدالرازق توفيق، في عموده من آن لآخر بصحيفة الجمهورية، تحت عنوان تسويق القدرة، "إن هناك بعض الفئات تتمتع بمواهب وقدرات هائلة وهناك أيضا منتجات عالية الجودة وتتفوق في جودتها على منتجات أكثر شهرة ، وهناك دول تحقق إنجازات ومعجزات غير عادية ودول أخرى أقل إنجازا لكنها تتمتع بصدى أوسع".

وأوضح الكاتب، "أن السبب في ذلك هو القدرة على تسويق هذه الإنجازات أو الجودة أو القدرات، فالتسويق بات أمرا حيويا في كافة المجالات بل إن التسويق أو الدعاية يدخل في أمور أكثر أهمية تتعلق بقوة الدول وقدراتها وامتلاكها للردع لذلك تخشاها الدول الأخرى ولذلك لعبت السينما أو هوليود تحديدا دورا مهما في التسويق والتعريف بالقوة والقدرة الأمريكية حتى وإن كانت أقرب إلى الخيال ومغايرة للواقع".

وأكد أن التسويق أصبح فنا وعلما يدرس في الأكاديميات والجامعات لذلك أصبح عنصرا حاسما في إيصال صورة الدول وإمكاناتها وقدراتها أو حتى على الجانب التجاري والاقتصادي ، فتستطيع أن ترصد مدى قوة وفعالية التسويق في قوة وسمعة المنتج".

وأضاف " من المهم أن نروج ونسوق أنفسنا وقدراتنا وإمكاناتنا وما لدينا من فرص حتى نستطيع أن نحول الأهداف والتطلعات إلى واقع ملموس على الأرض نحصد ثماره".

