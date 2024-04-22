تحفيز طلاب الطاقة الشمسية على الاستفادة من التدريبات العملية بتعليم الوادي الجديد

وجه المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، الطلاب بضرورة الجد والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج ومن أجل أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها على مر السنوات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية.



وخلال الزيارة تابع وكيل تعليم الوادي الجديد، العمل بقسم الطاقة الشمسية والذي جرى افتتاحه ضمن مبادرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد للتوجه نحو الاستفادة من الطاقة الشمسية كمصدر طاقة نظيف واقتصادى ودائم لتوليد الكهرباء وأحد المحاور الهامة فى التنمية على أرض المحافظة.



الجدير بالذكر أنه جرى تجهيز القسم بمعمل وورشة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والتي تتماشى مع متطلبات العصر نحو استغلال الطاقة الشمسية واستثمارها على الوجه الأمثل.