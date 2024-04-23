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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء

صدى البلد

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

أخلص التهاني القلبية

وعبر رئيس مجلس الوزراء - بهذه المناسبة - عن أخلص التهاني القلبية للقائد العام للقوات المسلحة، ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد؛ من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد.. سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى على شعب مصر العظيم وقد تحقق كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

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