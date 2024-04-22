عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا حول الوضع الحالي داخل إسرائيل، وذلك تحت عنوان «شهود من أهلها.. 68% من الإسرائيليين يشككون في تصريحات نتنياهو بشأن الانتصار في غزة».

شهود من أهلها.. ذلك ما أكده إعلام إسرائيلي عندما نشر نتائح استطلاع رأي أظهر68 % من الإسرائيليين لا يصدقون رواية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن قوات الاحتلال باتت قريبة من تحقيق النصر في قطاع غزة.

فبعد أكثر من نصف عاما على أحداث السابع من أكتوبر أو بالتحديد عملية «طوفان الأقصى» لا تزال إسرائيل في عيون سكانها فاشلة في تحقيق أهداف الحرب بل إن حكومتها مرتبكة ومتخبطة، ورئيس الوزراء يرفض الإقرار بمسئوليته كما أنه وكل عضو في الحكومة منشغل بالنجاة سياسيا في الوقت الذي تتردى فيه علاقات إسرائيل مع العالم إلى أدنى مستوياتها.

الاقتصاد الإسرائيلي يتداعى بعد إخلاء أكثر من 100 ألف إسرائيلي من بيوتهم ومناطق عملهم واستدعاء الالأف من جنود الاحتياط، فأصبح الإسرائيليون بين الحين والآخر ينزلون إلى الشارع للاحتجاج بسبب الإحباط والغضب.

