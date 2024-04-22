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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: الدولة تستهدف توريد 3.5 مليون طن قمح خلال العام الحالي

القمح
القمح

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن المستهدف هذا العام توريد 3.5 مليون طن من القمح، موضحا أن الدولة تقوم بإجراءات مكثفة وتنشيط على مستوى الساعة بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية.


وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن فلسفة أسعار الضمان جرى تطبيقها بشكل كبير، موضحا أن الزراعة أُعلنت أن سعر توريد أردب القمح 2000 جنيه، مشيرا إلى أنه سعر مجزي وجاذب للمزارعين بتوريد القمح بشكل كبير، ويتماشى مع الأسعار العالمية وربما يتجاوزها.


وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة في هذا المجال، أهمها سرعة تسليم وسداد مستحقات المزارعين مباشرة خلال 48 ساعة كحد أقصى، موضحا أنه كانت هناك شكاوى من المزارعين قبل ذلك من تأخير تسليم المبالغ لكن الآن تم تجاوز تلك العقبة.


وأوضح أن من ضمن هذه التسهيلات إنشاء الصوامع بهدف تقليل الفائض والمهدر، لافتا إلى أن الطاقة التخزينية 5000 طن تحزين من خلال الصوامع وأماكن الاستلام المختلفة المجهزة بشكل كبير.

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