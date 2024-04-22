حلم تعمير سيناء .. ما بين الأمل والواقع الملموس

لقد أصبح حلم سيناء وتعميرها واقعا ملموسا نعيشه، وذلك بعد سلسلة من المشروعات القومية بأرض الفيروز، وتخصيص أكثر من ٨٠٠ مليار جنيه لتنمية سيناء ووضعها على الخريطة الاستثمارية والاقتصادية بشكل كبير منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر .

وبعد مرور نحو ٥٠ عاما على انتصار السادس من اكتوبر وتزامنا مع ذكرى تحرير سيناء يوم ٢٥ ابريل ، سجل التاريخ تبدل الحال وتغير الوضع فى سيناء بعدما تحقق نصر جديد على ارض هذه البقعة الغالية على المصريين ، وبايدى ابطالنا من رجال القوات المسلحة والشرفاء من أبناء الأرض بالقضاء على الإرهاب ، لتعود الحياة الى طبيعتها تماما للاهالى والأطفال خاصة.

وقد دقت ساعة العمل بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى من اجل التنمية بسيناء ، بداية من شبكة طرق ضخمة غير مسبوقة لتكون شريانا للحركة والتنقل والتجارة والاستثمار.

فبعد نحو ١٠ سنوات من الجهود لدهر الإرهاب وأصحاب الفكر المتطرف راح ضحيته الالاف من الشهداء من رجال الجيش والشرطة ومدنيين شرفاء ، ايذانا لعودة الحياة الطبيعية وبدء عجلة التنمية والاهتمام بالمشروعات التنموية الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية داخل أرض الفيروز بالمحافظة.

وما هو متوقع من تطوير ميناء العريش وعمل مطار العريش مدنى – عسكرى ، والذى يعد بمثابة الفخر الكبير لمصر قيادة وحكومة وشعبا بانتصار الدولة بكافة مؤسساتها وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة المدنية على التكفيريين وقوى الشر والظلام والإرهاب.

فقد عادت الحياة للمدارس والمساجد والكنائس ودقت الأبرشية " الكنيسة " اجراسها ، كما عادت حركة تنقل المواطنين داخل الأسواق ، التى كانت تمثل اكبر واخطر معاقل التكفيريين " ، وقد بلغ عدد السيارات العابرة ما بين شرق وغرب القناة في اليوم معدل 11700 وبمتوسط 31500 فرد في اليوم الواحد عبر الانفاق والمعديات والكبارى العائمة.

وهو ما يدلل على تسهيل اجرءات العبور ، الامر الذى يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة العامه للقوات المسلحة الاهتمام باهالى الإقليم وصولا الى تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل شمال سيناء ،

بعد عبور نفق " تحيا مصر " اسفل قناتى السويس القديمة والجديدة بمدينة الإسماعيلية واللذين ربطا الدلتا وارض الفيروز " سيناء " .

حقا بدات التنمية على هذه الأرض الطيبة الخصبة ، والتي تتمتع بالثروات من حديد وفوسفات ومنجنيز وخامات أساسية لمقومات أي نهضة صناعية ، كون هذه التنمية هي بوصلة التقدم ، وفى مدينة رفح والتي تضم 11 تجمعا تنمويا ، باتت جميعها امنه ، ليتزامن كل ذلك مع أعياد تحرير سيناء أو ذكرى تحرير سيناء وهو اليوم الموافق 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد.

وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989 ، حتى اكتمل التحرير مع رفع علم مصر على طابا آخر بقعة تم تحريرها من الأرض المصرية في عام 1989.