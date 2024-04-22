400 مليون دولار لمصر خلال عامين من بريطانيا| تفاصيل

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، إن مصر ستحصل على 400 مليون دولار لدعم ميزانيتها من المملكة المتحدة على مدى عامين.

وأضافت وزيرة التعاون في لقاء مع الشرق بلومبيرج، إن المبلغ سيأتي جنباً إلى جنب مع تمويل للميزانية من البنك الدولي وهو جزء من حزمة تم الإعلان عنها سابقاً بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات.

وتأمل مصر في الحصول على الدفعات الأولى البالغة 200 مليون دولار من المملكة المتحدة و500 مليون دولار من البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له بحلول يوليو، وفق لما ذكرته المشاط، وتستقبل نفس المبالغ في السنة المالية المقبلة.

وقالت المشاط: "بمجرد موافقة البرلمان المصري على هذا التمويل، يمكن لمصر الحصول عليه".

وقالت المشاط إن وزارتها تواصلت أيضاً بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقره بكين لدعم الميزانية وقد تبدأ المحادثات قريباً.