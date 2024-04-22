وزيرة التعاون تتفقد أول جمعية نسائية تراثية على مستوى الجمهورية

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الإبداعية والفنية للمتدربات بالجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية للحرف اليدوية والتراثية بجوار موقف الأقاليم بمنطقة أبو الريش.

جاء ذلك بمرافقة أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وباسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فضلاً عن القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة والجهاز.

وقد أشادت الوزيرة والمحافظ بما شاهدوه من أعمال إبداعية وابتكارية داخل الجمعية التى يستفيد منها 350 سيدة وفتاة، وخاصة فى ظل استثمارهم لما تمتلكه عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية من خامات طبيعية لتنفيذ هذه الأعمال وفقاً لرؤية وفكر راق، ليكونوا نماذج مشرفة يحتذى بها.

تفقد

وفى حوار لوزيرة التعاون الدولى ومحافظ أسوان مع العضوات والمتدربات بالجمعية التى تعتبر أول جمعية نسائية تراثية على مستوى الجمهورية مشهرة فى عام 2018 ، وثالث جمعية على مستوى الوطن العربى استمعوا لشرح تفصيلى عن ما يتم تنفيذه من أعمال للحفاظ على التراث اليدوى الأسوانى من العرجون والخوص والجلود والخيط والتطريز والكروشيه حيث يتم تقديم العديد من الخدمات المالية والغير مالية لهن من خلال جهاز تنمية المشروعات.

وهو ما ساهم فى مشاركة الجمعية فى النسخ الخمس لمعرض تراثنا، وتدريب 25 سيدة من أعضاء الجمعية فى تدريب " إبدأ مشروعك "، وكذا تدريب 25 سيدة على تدريب التسويق الالكتروني.

كما استمعت الدكتورة رانيا المشاط واللواء أشرف عطية، وباسل رحمى لمطالب العضوات بالجمعية، والتى تمثلت فى تخصيص مقر جديد لاستيعاب المتدربات فى ظل الإقبال للتدريب على تعلم فن الحرف اليدوية، وتفقد الأفواج السياحية لها، فضلاً عن توفير ماكينة لطباعة للوجوهات، وكذا توفير البرامج التدريبية للتعلم على تنفيذ الهوية البصرية للمحافظة لزيادة عدد المستفيدات وتحقيق التمكين التدريبى لهن على الوجه الأكمل.

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