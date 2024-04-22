الحاج وهداية يفتتحان اليوم العلمي لشعبة التشعيع الصناعي بمركز تكنولوجيا الإشعاع

افتتح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي اليوم العلمي لشعبة التشعيع الصناعي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع وقد حضر الافتتاح الاستاذ الدكتور حسن صالح رئيس شعبة التشعيع الصناعي ورؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من الهيئة وذلك لعرض احدث الأبحاث العلمية المتقدمة في علوم الذكاء الاصطناعي والبوليمرات والنانو تكنولوجي واستخداماتها في الزراعة والصناعة وتشعيع الأغذية



حيث بدأ اليوم العلمي بتقديم من الدكتور/ حسن صالح رئيس شعبة التشعيع الصناعي عن أنشطة الشعبة خلال عام 2023 وأهم الأبحاث التي تم تنفيذها بالشعبة، ثم تم عرض مجموعة متميزة من أبحاث الشعبة في الموضوعات الأتية : الاتجاهات الحديثة في تغليف وتشعيع الخضروات والفاكهة، معالجة السموم في المحاصيل الزراعية، أهمية القياسات الإشعاعية في توكيد جودة تكنولوجيا مراحل التشعيع ، الغذاء والزراعة في ضوء مباديء التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التقدم ومستقبل تطبيقات النانو تكنولوجي، البطاريات النووية وتطبيقاتها الجديدة، استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الصناعية، التطبيقات الصناعية الحديثة لمعالجة المياه الملوثة وتنقية المياه، المراجعة الدورية لمعايير أمان مفاعل مصر البحثي الثاني.



وقد صرح الاستاذ الدكتور/ عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن هذا اليوم العلمي هو أحد الأنشطة العلمية التي تنتهجها الهيئة في جميع مراكزها بعقد يوم علمي لكل شعبة بالمراكز الأربعة للهيئة سنوياً للتعريف بأنشطة الشعب و الأقسام العلمية والتواصل بين أعضاء هيئة التدريس. وقد أضاف الدكتور/ هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن هذه المؤتمرات العلمية بالهيئة تستعرض أهم الأبحاث العلمية في تطبيقات الاستخدامات السلمية في المجالات المختلفة والتي تفيد المجتمع ومنها نشاط التشعيع الصناعي بمركز تكنولوجيا الإشعاع.



وقد صرح الدكتور شريف الجوهري بأن المؤتمر العلمي قد أختتم بفتح نقاش مفتوح بين أعضاء الشعبة وأعضاء هيئة التدريس بالهيئة وقد تم الإشادة بالأنشطة العلمية للشعبة وضرورة وأهمية تسويق أنشطتها وخدماتها العلمية والتطبيقية لخدمة الصناعة والمجتمع.

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