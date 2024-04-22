محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

بعث محافظو الجمهورية، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فودة، في برقية تهنئته "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني المحافظة بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات الطيبة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري بمزيد من التقدم والازدهار، داعيا المولى عز وجل أن يوفقكم قائدا للمسيرة الوطنية والبناء".

برقيات تهنئة

كما بعث المحافظ، برقيات تهنئة مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد أحمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة المصرية.