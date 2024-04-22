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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحسين الدخل .. الصحفيين تعلن نبأ سارا لذوي الإعاقة من أعضاء النقابة

صدى البلد


أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن فتح باب التقديم للصحفيين ذوي الإعاقة من الحاملين لبطاقة الخدمات المتكاملة، للحصول على مساهمة تحسين الدخل، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من غد الثلاثاء 23 أبريل وحتى الثلاثاء 7 مايو، تنفيذًا لقرار مجلس النقابة وقرار الجمعية العمومية بمنح ذوي الإعاقة من أعضاء النقابة مساهمة تحسين دخل شهري تساوي بدل البطالة، على أن تجدد كل عام وفق مستجدات الحالة الصحية والوظيفية للمستحق، وإلزام لجان المجلس بتمييز إيجابي لهم وأسرهم فيما يقدم لأعضاء النقابة من خدمات.
وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين أن قضية ذوي الإعاقة تحظى بأولوية على أجندة اجتماعات مجلس النقابة الذي لن يدخر أي جهد ممكن لنيل الزملاء حقوقهم المشروعة، وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، وأشار «البلشي» إلى أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن فتح مكتب تأهيل داخل النقابة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل حل كل المشكلات وتقديم كافة الخدمات للصحفيين وأسرهم من ذوي الإعاقة.
وأوضح «البلشي» أن تقديم الطلبات سيكون بمكتب نقيب الصحفيين بالدور الثالث بشرط عدم حصول المتقدم على بدل بطالة، وتقديم صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة على أن يتم الاطلاع على الأصل عند تقديم الطلبات في مواعيد العمل الرسمية بالنقابة.
     

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