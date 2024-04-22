برلمانية عن توجيهات السيسي لتطوير المواني: تحقق التكامل والسيولة في حركة النقل والتجارة

أيدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، لافتة الي أنها تستهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد لمصر، وتطوير شبكة الموانئ المصرية.

الوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ

قالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن تطوير الموانئ البحرية يهدف للوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بالإضافة إلى الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة، قائلة:" الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا كبيرا في تطوير الموانئ البحرية وتحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات".

أشارت عضو مجلس النواب، الي أن تطوير الموانئ يساعد على تحقيق التكامل والسيولة في حركة النقل والتجارة، علاوة على تعزيز توطين الصناعات المختلفة في مصر فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب بما يضيف للقدرات الشامة للدولة وينعكس على رفع مستوى المعيشة للمواطنين.

توجيهات الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة، والمناطق اللوجستية، لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصادرات المصرية، وصولاً لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، على النحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.