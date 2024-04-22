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رئيس التحرير
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رياضة

رئيس القابضة للمياه: تطوير المنظومة الأمنية للشركات التابعة للحفاظ على المنشآت الحيوية

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية الدور الكبير الذى تبذله الإدارة العامة للأمن بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاته التابعة.

وأشار إلي أنه تم تطوير المنظومة الأمنية للشركات التابعة وجعلها تواكب التطور التكنولوجى الأمنى من حيث أساليب التأمين وفقا للقواعد الفنية لنظم الأمن والحراسة الحديثة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمنية المعاصرة للحفاظ على أمن المنشآت الحيوية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وكرم المهندس ممدوح رسلان، مديري الأمن بشركات (صرف القاهرة، مياه القاهرة، مياه الاسكندرية، سوهاج الجيزة)، ذلك تقديرًا لتميز إدارات الأمن بتلك الشركات واتخاذ كافة الضوابط والإجراءات الأمنية لمتابعة التطور التكنولوجي في مجالات التأمين.

من جانبه قال اللواء عبد الرحيم أبو طالب، مدير عام الأمن بالشركة القابضة، إنه تم المرور على جميع الشركات التابعة، وتقييمها وفقا لمجموع من الضوابط والإجراءات القياسية.

وأكد على الاهتمام بتزويد إدارات الأمن بالشركات بالإمكانيات المتاحة لتأمين المنشآت، وتثقيف وتدريب الأفراد وتوعيتهم بمهام وواجبات الخدمة، وتعميم كاميرات المراقبة فى التأمين، ومنظومة C.P.S علي السيارات بالشركات التابعة.

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