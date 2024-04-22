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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منة عرفة تكشف لصدى البلد عن شخصيتها في "أسود ملون"

صدى البلد

تنافس الفنانة منة عرفة في موسم أفلام عيد الفطر 2024 بفيلم "أسود ملون".

وتحدثت منة عرفة في تصريحات لـ صدى البلد عن الفيلم والشخصية التي تقدمها والتشابه الذي يجمعها بهذه الشخصية: "شخصية "سالي" بنت أنثى جدا في نفسها بتحب الحب والأكل، بتشتغل منظمة حفلات زفاف، أزمتها في الحياة كل يوم بتجوز الناس ومش عارفة تجوز نفسها في رحلتها للبحث عن فارس الأحلام، أنا بشبه سالي إني رومانسية وبحب الحب والأكل".

 


وتابعت منة عرفة : "فيلم أسود ملون رومانسي كوميدي بيحكي عن قصص الحب وإزاي الأبطال الأساسيين عندهم عقدة من الحب وأخدوا صدمات عاطفية.

 

و تحدثت منة عرفة عن مشاركة مطرب المهرجانات عصام صاصا في الفيلم قالت منة عرفة: "عصام صاصا شخص لذيذ جدا ومشاركته في الفيلم حاجة إيجابية هو عنده قاعدة جماهيرية رهيبة ودا خلى الناس عندها فضول يدخلوا الفيلم ويشوفوا عصام صاصا بيمثل إزاي وهو دمه خفيف وعامل حالة في الفيلم، أنا شايفة أن مشاركة نجوم المهرجانات في الأفلام حاجة حلوة".

 

 

يذكر أن أسود ملون هو فيلم رومانسي لايت كوميدي، من إنتاج شركة كينوز فيلم للمنتج أحمد سمير، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، منة عرفة، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.

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