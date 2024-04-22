الاتحاد الأوروبي يبحث تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.. مراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد التفاصيل

قال غيث مناف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك اجتماعا اليوم الاثنين يجمع بين وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، ووزير الدفاع الأوكراني، مع وزراء الخارجية والدفاع لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الاجتماع هو لمناقشة تعزيز وتزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي وتوسيع نطاق العقوبات على إيران.

وأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامي حساني بشير ببرنامج «جولة المراسلين» والمُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ وزير خارجية أوكرانيا أشار أن السبيل الوحيد لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إشعال حرب أكبر، هو تعاون الاتحاد الأوروبي وتزويد أوكرانيا بالسلاح المطلوب والصواريخ بعيدة المدى.

وأكد على وصول ممثلي مجلس الشيوخ والكونجرس الأمريكي للعاصمة الأوكرانية كييف، وسوف يشاركون في اجتماع مع السفارة الأمريكية والرئيس الأوكراني زيلينسكي، حول كافة متطلبات أوكرانيا.

وتابع: «كل ما جاء في طاولة المفاوضات كان لتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدفاعات الجوية لصد الصواريخ الروسية، إضافة إلى أنهم أشاروا لدخول طائرات F16 للأراضي الأوكرانية على الرغم من وصول مجموعة من طائرات81 من الدينمارك سرا يوم أمس وهي الأن جاهزة للتحليق في سماء أوكرانيا لصد صواريخ روسيا».