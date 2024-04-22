تفاوضات على تحالف عقاري جديد للاستحواذ على حصة كبيرة بالسوق

يشهد القطاع العقارى حاليا تفاوضات متنوعة لتكوين تحالفات كبري لتنفيذ مشاريع تستحوذ على حصة كبيرة من السوق العقارى.

يأتى ذلك لمخاطبة شريحة عريضة من المجتمع وأيضا فى أطار الاستعداد لطرح مشروع جديد بمدينة القاهرة الجديدة ـ بالتجمع الخامس بالقرب من طريق السويس وشارع التسعين الجنوبى على مساحة حوالي ١٥ فدان تقريبا" يشتمل على ٦٠٠وحدة سكنية بمساحات مختلفة.

ويشتمل المشروع على جزء تجارى إدارى.

يذكر أن السوق العقارى يشهد العديد من التحركات نحو إيجاد تحالفات متنوعة لدعم وإثراء المجال وآخرها البارون العقارية.

خاصة وأن هناك العديد من الفرص الواعدة الصاعدة للاستثمار بالقطاع العقارى.