البطاطس.. عنوان أزمة معقدة تواجه هذه الدولة الأوروبية

يبلغ الاستهلاك السنوي من البطاطس في أيرلندا، 94 كيلو غرامًا للفرد الواحد، وهو معدل يقرب من ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.

ليست هذه هي أزمة أيرلندا الوحيدة فيما يخص أحد أهم المحاصيل بالبلاد الذي بدأ موسمه الزراعي الآن، لكن إلى جانب أزمة الاستهلاك المضاعف، تتصاعد حدة أزمة أخرى، حيث تواجه دبلن خطر حدوث نقص خطير في البطاطس.

وتؤدي الأمطار الغزيرة إلى تأخير زراعة أكبر محصول خضار لدى أيرلندا، في الوقت الذي يستمر فيه أيضاً عامل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تعقيد إمدادات البذور.

مثل معظم المزارعين، لم يقم شون ريان، رئيس لجنة البطاطس التابعة لجمعية المزارعين الأيرلنديين، بزراعة أراضيه التي تبلغ مساحتها 40 فدانًا في مقاطعة ويكسفورد الجنوبية الشرقية.

وقال: "نحن نحاول أن نجعل الحقول تجف لنتمكن من حرثها.. قد يكون هناك عدد قليل من المزارعين الذين بدأوا العمل، لكن الأغلبية لن يبدأوا حتى يوم الاثنين أو الثلاثاء"، بحسب ما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

ويرجع العلماء فترات الجفاف الأطول وفترات الرطوبة الأطول إلى تأثير ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وبحلول منتصف إبريل، كان مزارعو البطاطس الأيرلنديون البالغ عددهم 160 مزارعاً قد زرعوا في العادة 21 ألف فدان. وقال رايان إنه تم زرع حوالي 50 شجرة فقط حتى الآن.

وقال المتخصص في محاصيل البطاطس في شركة تيغاسك، شاي فيلان: "ستكون هناك مشكلات تتعلق بالإمدادات على المدى القصير، ولا شك في ذلك". كما أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أدى إلى تفاقم مشاكل المزارعين.

وأضاف: "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أكبر مشكلة من حيث توافر البذور".

واعتادت أيرلندا الاعتماد على بذور البطاطس من اسكتلندا، لكنها لم تعد قادرة على الحصول عليها من خارج الاتحاد الأوروبي "لأنه لا يمكنك أخذ نبات ووضعه في التربة هنا في الاتحاد الأوروبي"، على الرغم من إمكانية جلب البطاطس للمعالجة.

ويمكن أن يؤدي تغير المناخ أيضًا إلى تعزيز أيرلندا كمورد للاتحاد الأوروبي نظرًا لأن المناطق الزراعية الرئيسية، مثل إسبانيا، عانت من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض طبقات المياه الجوفية.

وفي الوقت الحالي، يأمل المزارعون أن تتحقق توقعات الطقس الأكثر جفافاً.