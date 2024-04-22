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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمة الشيزوفرينيا.. خالد طلعت يهاجم جماهير الأهلي بسبب زيزو

صدى البلد

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على لقطة زيزو مع أحد المشجعين الذي يحثهم على الضغط على حكم مباراة الزمالك ودريمز الغاني .

وكتب طلعت من خلال حسابه على فيس بوك :" جمهور الأهلي بقاله 6 شهور بيصرخ عشان سيد عبد الحفيظ مشي وبيقوله انه كان بطريقته بيضغط على الحكام، وأن الاهلي افتقده في النقطة دي وبيهاجموا خالد بيبو انه مش بيقوم بنفس الدور وده السبب الرئيسي في تراجع نتائج الأهلي وبيطالبوا برجوع سيد !!

وتابع :" الغريب ان لما زيزو طلب من واحد من مشجعي الزمالك ان الجمهور يضغطوا على حكم ماتش دريمز الغاني طلعت نفس جماهير الأهلي تهاجم زيزو وتشتمه وتقول ان ده أسلوب غير أخلاقي لتحقيق الفوز !!!

وختم قائلا “قمة الشيزوفرينيا من جمهور الأهلي !!!”.

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