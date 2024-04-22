بطولة إفريقيا للكرة الطائرة|جرين بافالوز الزامبي يفوز على إنجز الإيفواري

تغلب فريق جرين بافالوز الزامبي على نظيره فريق إنجز الإيفواري بنتيجة ٣ - ٠، في إطار مباريات تحديد المراكز من ‏الـ١٣ إلى الـ١٦ ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي ينظمها الأهلي من ١٢ حتى ٢٤ أبريل الجاري.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء، بمقر النادي بالجزيرة، وواجه جرين بافالوز صعوبة بالغة أمام إنجز الإيفواري في جميع الأشواط الأربعة ولكن نجح الفريق الزامبي في الفوز بالمباراة؛ بفضل الدفاع القوي على الشبكة والإرسال المميز وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

نجح فريق إنجز الإيفواري في التقدم في الشوط الأول بنتيجة ٢٥ - ١٩ ثم تفوق جرين بافالوز في الشوطين الثاني والثالث بنتيجة ٣٠ - ٢٨ و٢٦ - ٢٤، حتى حسم الفريق الزامبي المباراة تماما في الشوط الرابع بالفوز بنتيجة ٢٥ - ٢٢.