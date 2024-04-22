محافظ جنوب سيناء يبحث استضافة شرم الشيخ للمؤتمر الدولي الـ5 لتحلية المياه

بحث محافظ جنوب سيناء خالد فودة، الاستعدادات لاستضافة مدينة شرم الشيخ للمؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه، الذي يقام تحت عنوان "مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط"، خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو المقبل.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، في مكتبه بمدينة شرم الشيخ اليوم /الإثنين/، رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور حسام شوقي واللجنة المنظمة للمؤتمر، الذي ينظمه مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه بالمشاركة مع المؤتمر اليورومتوسطي لتحلية المياه EURO-MED 2024، الذي تنظمه الجمعية الأوروبية لتحلية المياه EDS.



ووجه محافظ جنوب سيناء بتذليل أية معوقات وتوجيه الدعم الكامل لخروج المؤتمر بصورة تليق بوضع مصر الإقليمي والدولي، مشيدا بالمؤتمر الذي يناقش مشكلة تواجه التنمية المستدامة في مصر والشرق الأوسط.



بدوره، قال الدكتور حسام شوقي إن المؤتمر يهدف إلى تحقيق الفعالية العلمية والتواصلية من خلال تعزيز الحوار والتبادل المعرفي حول مستقبل تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وزيادة الوعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في تحلية المياه وتعزيز الاستدامة البيئية في هذا المجال.



وأضاف أن المؤتمر يسعى أيضًا إلى تحسين جودة المياه المتاحة للاستهلاك البشري والزراعة والصناعة، من خلال استعراض أحدث الابتكارات والتطورات في تكنولوجيا تحلية المياه والطاقة.

